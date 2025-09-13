  1. Anasayfa
  4. Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka!

Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka

Bankaların faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Eylül ayı itibariyle faizsiz kredi üst limiti 90 bin TL'ye ulaştı. İşte 50 bin TL'den 90 bin TL'ye kadar müşterilerine faizsiz hoşgeldin kredisi veren 7 banka...

KUVEYTTÜRK

KUVEYTTÜRK

Yeni Müşterilere Özel
Finansman Oranı %0
50.000 TL
Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit!

TÜRKİYE İŞ BANKASI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı %0 (Faizsiz)
55.000 TL
3 ay vadeli  25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

AKBANK

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı %0 (Faizsiz)
60.000 TL
6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı!

ENPARA

ENPARA

Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı %0 (Faizsiz)
75.000 TL
6 aya varan vade ile, 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

