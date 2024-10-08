Bankaların hoş geldin faizleri uçtu: 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Bankalar mevduat faizlerini bir kez daha güncelledi. Yeni müşterilere özel mevduat faizi oranı yüzde 54'e kadar yükseldi. Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasalarda faiz indirimine yönelik beklentiler ise 2025 yılına ertelenmeye başladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda belirgin bir iyileşme olana kadar sıkı para politikasını sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, faizlerin mevcut seviyede kalacağının sinyalini net bir şekilde verdi.
Son gelişmelerin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. Yeni kampanyalarda eski ile yeni müşterilere sunulan faiz oranlarında ciddi bir fark oluştu.
MEVDUAT FAİZ ORANI KAÇ OLDU?
Bankaların mevcut müşterileri için kısa vadeli mevduat faiz oranları yüzde 44-49 bandına geriledi. Düşüşte piyasalardaki fazla Türk Lirası'nın etkileri hissedildi.
Sıkı para politikasının piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizlerde hareketlilik devam etti. Gecelik faiz, dün yeniden yüzde 49,82'ye kadar indi. Bu durumun mevduat faizleri üzerindeki etkisi negatif oldu.