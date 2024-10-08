Bankaların hoş geldin faizleri uçtu: 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Sıkı para politikasının piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizlerde hareketlilik devam etti. Gecelik faiz, dün yeniden yüzde 49,82'ye kadar indi. Bu durumun mevduat faizleri üzerindeki etkisi negatif oldu.