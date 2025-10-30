Bankaların konut faizi yarışı hızlandı: İşte en düşük faizi isteyen 16 banka
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimi kararı sonrasında bankaların konut kredilerindeki faiz oranlarındaki düşüşler devam ediyor. 30 Ekim itibariyle 120 ay taksitle konut kredisinde yüzde 4'ün altında faiz isteyen 16 banka var. İşte 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi üzerinden örnek hesaplamayla banka banka konut kredisi faizleri...
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,81
Aylık Taksit: 32 bin 111 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 868 bin 948 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,58
Aylık Taksit: 30 bin 278 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 648 bin 941 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Taksit: 29 bin 961 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 613 bin 457 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Taksit: 28 bin 384 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 421 bin 658 TL
