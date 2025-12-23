Bankaların konut faizleri 28 ayın dibini gördü... İşte en düşük faizi isteyen banka...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılının son faiz kararını da indirim yönünde açıklamasıyla birlikte konut kredisi faiz oranları da düşmeye başladı. Bankaların konut kredilerinde de yıllık faiz oranı yüzde 2,65'e kadar geriledi... Peki en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte 10 yıl vadeli 2 milyon TL'lik konut kredisi için için bankaların kredi faiz oranları...
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 27.701 TL
Toplam Ödeme: 3.343.438 TL
Alternatifbank - Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.513 TL
Toplam Ödeme: 3.558.006 TL
