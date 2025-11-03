Bankaların konut kredisi faizinde faiz oranı 3'ünde altına indi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimi kararı sonrasında bankaların konut kredilerindeki faiz oranlarındaki düşüşler devam ediyor. 3 Kasım itibariyle 120 ay taksitle konut kredisinde yüzde 4'ün altında faiz isteyen 16 banka var. İşte 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi üzerinden örnek hesaplamayla banka banka konut kredisi faizleri...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 24 bin 899 TL
Toplam Ödeme: 2 milyon 998 bin 937 TL
1 / 11
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Taksit: 24 bin 594 TL
Toplam Ödeme: 2 milyon 972 bin 420 TL
2 / 11
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: Yüzde 2,81
Aylık Taksit: 24 bin 290 TL
Toplam Ödeme: 2 milyon 935 bin 288 TL
3 / 11
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Taksit: 24 bin 138 TL
Toplam Ödeme: 2 milyon 922 bin 815 TL
4 / 11