  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...

Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini düşürme hamleleri sonrasında bankaların konut kredisi faiz oranları da düşüşe geçti. Bankaların konut kredilerinde de yıllık faiz oranı yüzde 2,49'a kadar geriledi... Peki en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte 10 yıl vadeli 2 milyon TL'lik konut kredisi için için bankaların kredi faiz oranları...

Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka... - Resim: 1

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL

1 / 10
Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka... - Resim: 2

TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL

2 / 10
Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka... - Resim: 3

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.033.224 TL

3 / 10
Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka... - Resim: 4

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.970.056 TL

4 / 10