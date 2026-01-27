Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini düşürme hamleleri sonrasında bankaların konut kredisi faiz oranları da düşüşe geçti. Bankaların konut kredilerinde de yıllık faiz oranı yüzde 2,49'a kadar geriledi... Peki en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte 10 yıl vadeli 2 milyon TL'lik konut kredisi için için bankaların kredi faiz oranları...
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.033.224 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
