Bankaların kredi faiz oranları güncellendi! İşte yeni faiz oranları
50, 75 ve 100 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar, kredi faiz oranlarını güncelledi. . İşte banka banka ihtiyaç kredisi ve faiz oranları...
AKBANK
Kampanya Koşulları Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir. 3 ay Ertelemeli krediyi Akbank Şubelerinden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz. Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar. Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır. Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler: Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir. Gelir Belgesi - Maaş bordrosu (Maaş müşterisinin getirmesine gerek yoktur) Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi ***(Maaş müşterisinin getirmesine gerek yoktur)
ING BANK
ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,64'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile... İster bütçenizi yormayacak faiz oranlarından yararlanın isterseniz Turuncu Ekstra nakit iade avantajıyla rahat rahat ödemenin keyfini çıkarın.
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi 1,49'dan başlıyor. 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.
YAPI KREDİ
2,44'ten başlıyor. Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Krediler Bireysel İhtiyaç Kredisi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi ile ihtiyaçlarınızı ertelemeyin, ödemelerinizi erteleyin.
BAŞVURU VE KULLANIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir. Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir. Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır. Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır. Banka tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, banka tarafından limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir. Kredi başvurunuz banka politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir. Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.