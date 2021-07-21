Bankaların kredi faizleri uçtu... İşte banka banka güncel kredi faiz oranları
Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana dalgalanan banka kredilerinin faiz oranları vatandaşı kara kara düşündürüyor. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...
İŞTE BANKA BANKA 50 BİN TL'LİK KREDİ İÇİN 12 AYLIK ÖDEME TABLOSU
Akbank: Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL
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Halkbank: Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL
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ING Bank: Kredi Faizi (%): 1,35 Aylık ödeme (TL): 4.618 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 682 TL
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Fibabanka: Kredi Faizi (%): 1,85 Aylık ödeme (TL): 4.792 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 767 TL
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