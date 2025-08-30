Bankaların maaş promosyonu yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var!
Türkiye'de ister SSK'lı ister Bağ-Kurlu çalışan isterse de emekli olsun herkes için artık bir ek gelir kapısı olan bankaların maaş promosyon kampanyaları Ağustos ayı ayı itibariyle bir kez daha güncelledi. Promosyon tutarı ek ödeme ve imkanlarla 27 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte hem çalışanlara hem de emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
HALKBANK: Toplam promosyon 12 bin TL
Banka, emeklilere toplam 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
ZİRAAT BANKASI: 12 bin TL'lik nakit promosyon
Bankanın emeklilere özel 12 bin TL'lik nakit promosyon fırsatı bulunuyor.
AKBANK: 17 bin 500 TL'ye varan promosyon
Akbank, maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15 bin TL promosyon fırsatı sunuyor. Promosyona ek olarak 2 bin 500 TL nakit ödül de veriyor.
KUVEYT TÜRK: Toplam 18 bin TL'lik promosyon
Banka, maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emeklilere 18 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, EFT, FAST ve havale işlemlerinden de ücret almıyor.
