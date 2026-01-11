Bankaların Ocak 2026 TL mevduat faizleri değişti... İşte TL'ye en çok kazandıran bankalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45,50'ten yüzde 38'e düşürme kararının ardından bankaların Türk Lirası mevduatlarına verdiği faiz oranları da değişmişti. İşte 11 Ocak itibariyle Türk Lirası birikimlerine yüzde 40 ve üzerinde faiz veren sadece 10 banka kaldı. İşte TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 150 bin TL'nin mevduat getirisi hesabı...
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
%40 Faiz
150.000 TL'de 4.339,73 TL Net Kazanç
1 / 10
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı
%40 Faiz
150.000 TL'de 4.339,73 TL Net Kazanç
2 / 10
QNB
Kazandıran Günlük Hesap (Yeni Müşteri)
%40,75 Faiz
150.000 TL'de 4.421,10 TL Net Kazanç
3 / 10
Akbank
Vadeli Mevduat Hesap
%41,5 Faiz
150.000 TL'de 4.502,47 TL Net Kazanç
4 / 10