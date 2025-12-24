  1. Anasayfa
  4. Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45,50'ten yüzde 38'e düşürme kararının ardından bankaların Türk Lirası mevduatlarına verdiği faiz oranları da değişti. 24 Aralık itibariyle Türk Lirası birikimlerine yüzde 40 ve üzerinde faiz veren sadece 12 banka kaldı. İşte Türk Lirası varlıklarına en yüksek faizi veren 13 banka ve 100 bin TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi hesabı...

Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar - Resim: 1

Akbank
Vadeli Mevduat Hesap 
%40,50 Faiz 
100.000 TL'de 2.929 TL Net Kazanç

1 / 12
Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar - Resim: 2

QNB
Kazandıran Günlük Hesap (Yeni Müşteri)
%43 Faiz 
100.000 TL'de 3.110 TL Net Kazanç

2 / 12
Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar - Resim: 3

Yapı Kredi
Sınırsız Hesap (Yeni Müşteri)
%43 Faiz 
100.000 TL'de 3.110 TL Net Kazanç

3 / 12
Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar - Resim: 4

ING
Turuncu Hesap (Yeni Müşteri)
%44 Faiz 
100.000 TL'de 3.182 TL Net Kazanç

4 / 12