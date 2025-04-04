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  4. Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka

Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararları sonrasında bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları da değişti. Nisan 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 45'in üzerinde faiz veren sadece 9 banka kaldı. İşte 2 milyon TL üzerinden yapılan hesaplamayla TL'ye en yüksek faizi veren bankalar, mevduat faizi oranları ve 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka - Resim: 1

ENPARA

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 67.068,49 TL

Vade Sonu Tutar 2.067.068,49 TL

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Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka - Resim: 2

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 67.068,49 TL

Vade Sonu Tutar 2.067.068,49 TL

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Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka - Resim: 3

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %45,5

Net Kazanç 67.813,7 TL

Vade Sonu Tutar 2.067.813,7 TL

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Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 68.558,9 TL

Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL

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