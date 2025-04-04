Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararları sonrasında bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları da değişti. Nisan 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 45'in üzerinde faiz veren sadece 9 banka kaldı. İşte 2 milyon TL üzerinden yapılan hesaplamayla TL'ye en yüksek faizi veren bankalar, mevduat faizi oranları ve 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
ENPARA
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 67.068,49 TL
Vade Sonu Tutar 2.067.068,49 TL
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GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 67.068,49 TL
Vade Sonu Tutar 2.067.068,49 TL
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YAPIKREDİ
Faiz Oranı %45,5
Net Kazanç 67.813,7 TL
Vade Sonu Tutar 2.067.813,7 TL
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AKBANK
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 68.558,9 TL
Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL
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