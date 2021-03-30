Banyoda selfie hayatına mal oldu

Genç kadının Rusya'nın Novosibirsk kentindeki evinde, banyodayken telefonunu şarj ettiği ve bir yandan selfie çekmeye çalıştığı düşünülüyor. Anastasia, daha önce bir milletvekilinin yardımcısı olarak çalışmıştı. Rusya'da bu gibi trajediler sık sık yaşanıyor. Banyoda telefon kullanan gençlerin art arda elektrik çarpması sonucu ölümleri sonrasında Rus yetkililer ve polis yetkilileri peş peşe uyarılarda bulunmuştu.