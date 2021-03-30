Banyoda selfie hayatına mal oldu
Teknolojinin hayatımızda birçok şeyi kolaylaştırdığı bir gerçek. Yalnız diğer taraftan aynı teknoloji kimi riskleri de içinde barındırıyor. Üsteik bazıları ölümcül. İşte genç Anastasia'nın başına gelenler tam da böyle bir durum olarak haberlere yansıdı.
Rus genç kadın Anastasia Scherbinina, banyodayken telefonunu düşürdü ve korkunç bir elektrik çarpması sonucu hayatını kaybederek, bu şekilde yaşamını yitiren pek çok gençten biri oldu.
Genç kadının Rusya'nın Novosibirsk kentindeki evinde, banyodayken telefonunu şarj ettiği ve bir yandan selfie çekmeye çalıştığı düşünülüyor. Anastasia, daha önce bir milletvekilinin yardımcısı olarak çalışmıştı. Rusya'da bu gibi trajediler sık sık yaşanıyor. Banyoda telefon kullanan gençlerin art arda elektrik çarpması sonucu ölümleri sonrasında Rus yetkililer ve polis yetkilileri peş peşe uyarılarda bulunmuştu.
ANLIK HATA CANINDAN ETTİ
Rusya'nın Arkhangelsk şehrinde yaşayan Olesya Semenova da, küvetteyken akıllı telefonunu kullanmak istedi. Ancak bir anlık hatası, genç kadının sonunu hazırladı.
Telefonunu şarj olurken küvete düşüren Rus kadın, elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Şoke eden olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Rus yetkililer telefon merakı nedeniyle benzer vakaların artması nedeniyle yeni önlemler alarak uyarılar yayınladı.