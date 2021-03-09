Banyodaki aynayı sökünce gözlerine inanamadı!

New York'ta yalnız yaşayan Samantha Hartsoe adındaki bir kadın evinin ısınmamasından ve özellikle de banyosundan gelen soğuk esintinin kaynağını bulmak için harekete geçti. Banyosuna gidip esintinin aynanın arkasından geldiğini keşfeden kadın olayın sebebini öğrenmek için aynayı kaldırdığında ise hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.

The Guardian'da yer alan habere göre aynayı kaldırdığında banyo duvarında bir delik olduğunu ve soğuk havanın oradan geldiğini anlayan kadın el fenerleri ve birçok başka malzeme alarak bu deliği keşfetmek için harekete geçti.