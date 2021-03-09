Banyodaki aynayı sökünce gözlerine inanamadı!
ABD’nin New York kentinde yaşayan bir kadın, banyo aynasının arkasından esen rüzgarın kaynağını bulmak isterken hayatının şokunu yaşadı.
New York'ta yalnız yaşayan Samantha Hartsoe adındaki bir kadın evinin ısınmamasından ve özellikle de banyosundan gelen soğuk esintinin kaynağını bulmak için harekete geçti. Banyosuna gidip esintinin aynanın arkasından geldiğini keşfeden kadın olayın sebebini öğrenmek için aynayı kaldırdığında ise hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.
The Guardian'da yer alan habere göre aynayı kaldırdığında banyo duvarında bir delik olduğunu ve soğuk havanın oradan geldiğini anlayan kadın el fenerleri ve birçok başka malzeme alarak bu deliği keşfetmek için harekete geçti.
26 yaşındaki Hartsoe, banyo aynasının arkasına gizlenmiş üç yatak odalı bir daire buldu. Samantha Hartsoe, keşif macerasını sosyal medya platformu TikTok üzerinden takipçileriyle paylaşınca olay duyuldu ve hatta viral haline geldi.
Görüntülerde soğuk havanın kaynağını keşfeden Hartsoe, bir arkadaşından yardım istiyor ve banyodaki aynasını söküyor. Ardından yanına bir el feneri ve çekiç alan kadın, aynanın olduğu alandan gizli daireye geçiş yapıyor.
Boş daireye geçerken yaşadığı korku ve heyecanını takipçileriyle paylaşan kadının yaşadıkları geçen yıl Oscar alan Güney Kore yapımı Parazit ve 1992 yapımı korku filmi Candyman (Şeker Adamın Laneti) filmine benzetildi.
Delikten ileri doğru baktığında ardına gizlenmiş bütün bir oda fark eden Samantha, tüyler ürperten gerçeği fark ettikten sonra iki arkadaşını evine çağırdı. Samantha'nın arkadaşları keşfettikleri boşlukta yaşayan biri olabileceğinden şüpheleniyor.
Genç kadın boşluktan içeri girdikten sonra olayın gizemi daha da artıyor zira boşluğun aslında odaları olan boş bir daire olduğunu anlıyorlar.
Boş evin içinde çöp torbalarının yanı sıra yarısı içilmiş bir su şişesi gören genç kadın şişenin o kadar da eski olmadığını fark edince dairede birilerinin yaşıyor olabileceğini takipçileriyle paylaşıyor.
Öte yandan olayı araştırmak için daireye giden yetkililer tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmanın ardından, dairenin içinde bulunduğu kötü şartlar nedeniyle uzun bir süre yaşamaya elverişli olmadığını ortaya çıkardı ve içeride kimse bulunamadı.