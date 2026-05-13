Baraj doldu taştı; belediye tesisleri sular altında kaldı!
Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, Kılıçkaya Barajı'nda taşkına neden oldu. Çevredeki piknik alanları ve belediye sosyal tesisleri, su altında kaldı.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde bu yıl etkisini gösteren yoğun kar ve yağmur yağışları, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kılıçkaya Barajı’nın taşmasına neden oldu. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki baraj gölü, maksimum kapasiteye ulaşınca su seviyesi kıyı şeridini aştı.
Baraj suyunun yükselmesiyle birlikte, bölge halkının özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösterdiği mesire alanları sular altında kaldı. Suşehri Belediyesi’ne ait sosyal tesisler de yükselen debiden nasibini aldı. Tesislerin bahçeleri ve oturma alanları tamamen suyla kaplandı.
Hafta sonu piknik yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cumartesi günü ağaç gölgelerinde oturdukları alanların pazartesi günü sular altında kaldığını belirten bölge sakinleri, yağışların bereketli geçtiğini ancak tesislerin zarar gördüğünü ifade etti.
Bölgeyi sık sık ziyaret eden vatandaşlardan Adem Yılmaz, durumu şu sözlerle anlattı: "Bu sene sürekli yağmur yağdı. Cumartesi günü söğüt ağaçları altında piknik yaptık, bugün orası tamamen sular altında kaldı. Kış boyunca yağan kar ve bahar yağmurlarıyla baraj tamamen doldu."