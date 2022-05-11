Baraj etrafındaki kafeler sular altında kaldı

Adada uzun yıllardır kafe işleten Burhan Yalçın, “Su seviyesi gün geçtikçe artmaya başladı ancak son 1 haftadır üst düzeyde. Sandalye, masa ve bazı bölümler şuan gölün ortasında kaldı. 2 gün içerisinde sular altında kaldık. İnsanlar da artık gelmez oldu. İnsanlar buraya esnafların canlılığına gelirdi ama sular altında kalınca insanlarda da seyrekleşme oldu. Artık suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz” diye konuştu.