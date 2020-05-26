Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde bulunan Çatak Baraj Göleti'nde yüzlerce sazan balığı öldü. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.
İlçeye bağlı Bölücekova Köyü Çatak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarındaki Çatak Baraj Göleti'nden gelen kötü kokular üzerine gölete gitti.
Mahalleli, gölette yüzlerce sazan balığının öldüğünü gördü. Gölette çekim yapan mahalle halkından Eşref Yılmaz, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Tepki çeken görüntüler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık harekete geçti. Gölette yüzlerce balığın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.