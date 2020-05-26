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  3. 26 Mayıs 2020 10:45

Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde bulunan Çatak Baraj Göleti'nde yüzlerce sazan balığı öldü. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.

Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor

İlçeye bağlı Bölücekova Köyü Çatak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarındaki Çatak Baraj Göleti'nden gelen kötü kokular üzerine gölete gitti. 

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Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor

Mahalleli, gölette yüzlerce sazan balığının öldüğünü gördü. Gölette çekim yapan mahalle halkından Eşref Yılmaz, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor

Tepki çeken görüntüler üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık harekete geçti. Gölette yüzlerce balığın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

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Baraj göletinde sazan balığı ölümleri araştırılıyor

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen ekipler, göletin suyu ve ölen balıklardan örnek aldı. Balık ölümlerinin yaşandığı bölgenin yakınında bir elektrik santrali, 2 adet de tavuk üretim tesisi bulunuyor. 

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