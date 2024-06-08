Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı’nın su tutma sürecinde, sulara gömüleceği için oluşturulan yeni yerleşim alanlarına taşınan 7 köyden 164 haneli Çeltikdüzü köyünde, 80’i aşkın yapı, su altında kaldı. Köyün yüksek kesiminde göl kıyısında yaşayanlar, komşularından ayrılmanın hüznünü, evlerinin ise baraj gölü manzaralı olmasının mutluğunu yaşıyor.