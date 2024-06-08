Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nın sulara gömüleceği için oluşturulan taşınan 7 köyden birinde 80’i aşkın yapı, su altında kalırken, köyün yüksek kesiminde yaşayanlar ise bir anda göl manzaralı köy evlerine sahil oldu.
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı’nın su tutma sürecinde, sulara gömüleceği için oluşturulan yeni yerleşim alanlarına taşınan 7 köyden 164 haneli Çeltikdüzü köyünde, 80’i aşkın yapı, su altında kaldı. Köyün yüksek kesiminde göl kıyısında yaşayanlar, komşularından ayrılmanın hüznünü, evlerinin ise baraj gölü manzaralı olmasının mutluğunu yaşıyor.
Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.
Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı.