Baraj gölünde ceset alarmı! Gerçek başka çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölünün yüzeyinde insan bedenine benzeyen cisim ekipleri harekete geçirdi.
Kaynak: DHA
Öğleden sonra Malabadi Köprüsü’ne yakın bir noktadaki Malabadi Baraj Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran ve insan bedenine benzetilen bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbarla bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekipler yaptığı araştırmada cismin duba olduğu tespit edildi. (DHA)
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