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Baraj gölünde ceset alarmı! Gerçek başka çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölünün yüzeyinde insan bedenine benzeyen cisim ekipleri harekete geçirdi.

Kaynak: DHA
Baraj gölünde ceset alarmı! Gerçek başka çıktı - Resim: 1

Öğleden sonra Malabadi Köprüsü’ne yakın bir noktadaki Malabadi Baraj Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran ve insan bedenine benzetilen bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

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Baraj gölünde ceset alarmı! Gerçek başka çıktı - Resim: 2

İhbarla bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Baraj gölünde ceset alarmı! Gerçek başka çıktı - Resim: 3

Ekipler yaptığı araştırmada cismin duba olduğu tespit edildi. (DHA)

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Baraj gölünde ceset alarmı! Gerçek başka çıktı - Resim: 4
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