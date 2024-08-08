Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi...
Muş'ta baraj gölüne giren 13 yaşındaki kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan aile fertlerinden 4'ü suda kayboldu. Ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Olay, saat 16.30 sıralarında Alpaslan-1 Baraj Gölü’nde meydana geldi. Bostankent köyünde oturan K. ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Burada sıcak havadan bunalan R.K. suya girip, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, aile fertleri de onu kurtarmak için suya girdi.
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Suya giren Y., E. ve F.K. ile E.T. de gölde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla R., Y. ve E.K. ile E.T.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
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Suda kaybolan F.K.'yı arama çalışmaları devam ederken, talihsiz 4 kişinin cansız bedeni ise Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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