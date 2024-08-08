Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi...

Olay, saat 16.30 sıralarında Alpaslan-1 Baraj Gölü’nde meydana geldi. Bostankent köyünde oturan K. ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Burada sıcak havadan bunalan R.K. suya girip, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, aile fertleri de onu kurtarmak için suya girdi.