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  3. 10 Haziran 2019 18:35

Baraj gölünde korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Nevşehir ile Kayseri sınırı arasında bulunan Bayramhacılı Barajı'nda yüzlerce balığın kıyıya vurması vatandaşları tedirgin etti. Balıkların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar ölümlerin nedeninin araştırılması

Baraj gölünde korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Nevşehir'in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları arasında yer alan Bayramhacılı Barajı'nda yüzlerce balık kıyıya vurdu.

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Baraj gölünde korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından kıyıya vuran balıkların fotoğraflarını paylaşarak yetkililerden balık ölümleri ile ilgili çalışma yapmalarını talep etti.

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Baraj gölünde korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Bayramhacılı köyü sakinleri de yetkililerden toplu balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesini istedi.

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Baraj gölünde korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu

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