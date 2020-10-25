Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı
Erzurum'un Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün yüzeyinde binlerce balığın kümeler halinde durmasını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan, olumsuz bir şeyin olmadığını söyledi. Arslan, "Topluluk oluşturan balıkların tamamen beslenme davranışı içerisinde olduğunu görüyoruz" dedi. ...
Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında su yüzeyinde gruplar halinde hareket eden sazan balıkları görenleri şaşırttı. Aralarında 10 metre olmak üzere kümeler halinde gölün yüzeyinde duran balıklar yetkilileri harekete geçirdi. Yaşayan bu olay üzerine Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sudan numune alarak incelenmek üzere Erzurum'a gönderdi.
Balıkların toplu halde hareket ettiğini gören vatandaşlar ilk kez bu şekilde bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Ayvalı Baraj Gölü'ndeki su seviyesindeki azalma da gözle görülür hale geldi. Balıkların toplu halde hareket etme görüntülerini değerlendiren Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan, mevsimsel değişiklerle balıkların suda farklı hareket haline girdiğini söyledi. Topluluk oluşturmanın balıklar açısından sosyal nedenleri olduğunu belirten Murat Arslan şunları söyledi:
"Balıklar sucul ortamlarda topluluk oluşturabilirler. Topluluk oluşturmanın balıklar açısından sosyal nedenleri var. Üreme amaçlı bir araya gelme, en önemlisi beslenme davranışı olarak topluluk oluşturma var.