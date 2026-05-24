Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü
Tokat'ta şiddetli yağışlar sonrası tam doluluğa ulaşan Almus Barajı'nın dolusavaklarından yapılan su tahliyesi dron ile görüntülendi. Yeşilırmak'ın debisinin hızla yükselmesiyle 59 bin dekarlık tarım arazisi sular altında kalırken, bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin alarm durumu devam ediyor.
Kaynak: İHA
Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından tamamen dolan Almus Barajı'nda su tahliyesi sürerken, Yeşilırmak’ta yükselen debinin kent genelinde 59 bin dekarlık tarım arazisini su altında bıraktığı belirtildi.
Dronla kaydedilen görüntülerde dolusavaktan büyük bir debiyle bırakılan su dikkat çekerken, bölgede taşkın riskine karşı ekiplerin önlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.
