Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü

Jihat Yaşar da barajdaki su seviyesinin her geçen yıl düştüğünü ifade ederek, "Geçen yıllarda su seviyesinde 1 veya 2 metrelik bir düşüş yaşanıyordu. Bu yıl çok ciddi bir düşüş var. 25 ile 30 metre bir düşüş var. Ve her geçen gün bu seviye daha da düşmektedir. Bu düşüş devam ederse, 2 aya kadar barajda su kalmaz ve büyük sorun yaşarız" diye konuştu.





