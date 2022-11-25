Baraj suları çekildi, 1500 yıllık hamam ve kilise gün yüzüne çıktı

Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azaldı. Kuraklığın en çok yaşandığı baraj, mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı oldu. Yağışların az olması nedeniyle 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Barajdaki su seviyesinin azalmasıyla yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişi olan Skepsis Antik Kenti'ne ait hamam ve kilise kalıntıları ise tekrar gün yüzüne çıktı. Zaman zaman mevsim şartlarına bağlı olarak sulak alanlarda suların çekilmesiyle arkeolojik kalıntıların tekrar yüzeye çıktığını belirten ÇOMÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, "Bayramiç'te Skepsis Antik Kenti olarak bildiğimiz kente ait kalıntılar bugün için Bayramiç Barajı'nın suları çekilince gün yüzüne çıktı. Burası aslında bizim uzun bir zamandan beri bildiğimiz bir yerleşim. Yaklaşık yüzyıl önce çalışmalar yapılmış, özellikle de Heinrich Schliemann ve Frank Calvert gibi isimler kazı yaparak önemli sonuçlar elde etmiş. Daha önce de Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nin henüz daha baraj su toplamadan önce kurtarma kazıları yaptığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.