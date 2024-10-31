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Baraj suları çekildi; İzmir-Balıkesir yolu ortaya çıktı

Balıkesir'de içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi azalınca, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Baraj suları çekildi; İzmir-Balıkesir yolu ortaya çıktı - Resim: 1

Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) verilerine göre yüzde 19,98'e düştü.

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Baraj suları çekildi; İzmir-Balıkesir yolu ortaya çıktı - Resim: 2

Barajdan Altıeylül ve Karesi ilçe merkezleri ile 17 kırsal mahalleye su sağlanıyor. 

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Baraj suları çekildi; İzmir-Balıkesir yolu ortaya çıktı - Resim: 3

Barajda yaklaşık 30 milyon metreküp su bulunup, kente 200 gün yetecek kadar suyun kaldığı belirtildi.

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Baraj suları çekildi; İzmir-Balıkesir yolu ortaya çıktı - Resim: 4

Öte yandan su seviyesinin düşmesiyle taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı. (DHA)

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