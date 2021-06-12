Baraj suları çekilince ortaya çıktı

Babasının mezarı başında dua eden Harun Koska, "Burası üç köye ait bir mezarlıktı. Bütün dedelerimiz ninelerimiz ve amcalarımız burada yatıyor. Benim başında bulunduğum yer ise dedemin mezarı. Duamızı yaptık inşallah yerini bulur. Sular altındayken de aynen gelip birlikte toplu duamızı ediyorduk" dedi.