Baraj suyu çekilince ortaya çıktı !

Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, 2010'da Tahtaköprü Barajı'ndaki suyun yükselmesiyle su altında kaldı. Park, baraj suyunun çekilmesiyle 8 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıktı. O dönem baraj suyunun neden olduğu erozyonun önlenmesi amacıyla yapılan içi taşlarla doldurulmuş çelik kafeslerin de görüldüğü bölgede turizme kazandırılacak.