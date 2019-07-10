Baraj suyu tarihi ortaya çıkardı

Üzeri temizlenen ve 4 metrekare büyüklüğündeki mozaiğin dalgaların vurmasıyla zemindeki aşınma ile ortaya çıktığını anlatan Adıyaman Müzesi'nde görevli sanat tarihçisi Mustafa Çelik, "Dalgaların oluşturduğu dalgalanma sonucu burada mozaikli alan ortaya çıkmış. Vatandaşların bilgilendirmesinin ardından burada inceleme yaptık. Yaptığımız incelemeler sonucu boyutlarından anladığımız kadarıyla mozaikler milattan sonra 6'ıncı yüzyıla ait. Burayla ilgili tespitleri yaptık ve tescili için gerekli raporları hazırlayıp, mozaiği koruma altına aldık" dedi.