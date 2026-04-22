Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı

‘HATIRALARIMIZ BU SULARIN ALTINDA’

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman, su seviyesindeki artışın eski yerleşime ait tüm izleri ortadan kaldırdığını belirtti. Baraj doluluk oranının üst seviyeye ulaştığını kaydeden muhtar Duman, “Eski köyümüz tamamen sular altında kaldı. Cami minaresi hala görünüyor. Onu gördükçe dedelerimizden kalan hatıralarımızı hatırlıyoruz. Bu durum bizim için hem hüzün hem de bir hatırlayış vesilesi. Ancak devletimiz yeni yerleşim alanında konut, okul ve cami imkânlarıyla yaşamımızı sürdürmemizi sağladı” dedi.