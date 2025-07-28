Barajın doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü, su kesintileri başladı!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (TESKİ) yapılan açıklamayla ‘tasarruf’ çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Değerli abonelerimiz, son yılların en kurak yaz mevsimini yaşamaktayız. Ülkemizi ve şehrimizi etkisi altına alan kuraklık ve aşırı sıcaklar, su tüketiminde ciddi artışlara yol açmıştır. İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarımızda meydana gelen ciddi azalmalar nedeniyle, bazı mahallelerimizde depo seviyelerimize bağlı olarak su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Bu zorlu süreçte, suyun yalnızca insani tüketim amaçlı ve tasarruflu kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede mevcut su kaynaklarımızı daha uzun süre kullanabilmemiz mümkün olacaktır. Duyarlılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi. (DHA)