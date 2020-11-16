Barajın suları çekilince köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerindeki Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından zorunlu olarak boşaltıldı. Ortaya çıkan göç sonunda köyde yaşayanlar bölgeyi terk etti.

