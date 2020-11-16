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  3. 16 Kasım 2020 12:42

Barajın suları çekilince köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Kahramanmaraş’ta Sır Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesinin ardından yaklaşık 30 yıl önce terk edilen köyün kalıntıları ortaya çıktı.

Barajın suları çekilince köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerindeki Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından zorunlu olarak boşaltıldı. Ortaya çıkan göç sonunda köyde yaşayanlar bölgeyi terk etti.

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Barajın suları çekilince köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Köylerinden ayrılan vatandaşların ev ve arazileri barajın suları altında kaldı.
Kahramanmaraş’ta yağışların azlığı ve yaşanan kuraklık sonrası baraj göleti içinde yer alan köy ve köydeki kalıntılar ortaya çıkmaya başladı.

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Barajın suları çekilince köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Ev, duvar ve çeşitli taş yapılardan oluşan ve gün yüzüne çıkan kalıntılar drone ile görüntülendi.

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Barajın suları çekilince köy kalıntıları gün yüzüne çıktı

Esrarengiz bir görüntü oluşturan baraj görenleri geçmişe götürdü.

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