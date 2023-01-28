Barajlar alarm veriyor: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranları

İSKİ VERİLERİNE GÖRE BARAJLARDA SON DURUM

Toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküp olan barajlarda 253 milyon metreküp su kaldı. Bu oran son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 54.66 olarak ölçülen İstanbul'un barajlarında doluluk oranı, büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile yüzde 32.55 olarak kayıtlara geçmişti.