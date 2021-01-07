Barajlarda su kalmadı! Edirne'de su kuyuları açılmaya başlandı

'5-6 AYLIK SUYUMUZ VAR, LÜTFEN TASARUFLU KULLANALIM'

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, kentin içme suyunu sağlayan Süloğlu Barajı'nda 5-6 aylık su kaldığını, açılacak kuyularla içme suyunun yüz 50'sini yer altı sularıyla karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Gürkan, "Su yaşamsal bir şey ve bunu başka bir şeyle ikame etme şansımız yok. Edirne’nin 2 barajdan ve içme suyu kuyularından suyunu temin ediyorduk. Şu anda yaklaşık 5-6 aylık suyumuz var, Süloğlu ve Kayalı barajlarında. Burada da 12 kuyu açmıştık. Buna ek olarak 3 kuyu daha açıyoruz. Toplamda 15’e çıkacak. İçme suyu kuyularımızdan suyumuzun yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabiliyorduk.

