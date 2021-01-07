Barajlarda su kalmadı! Edirne'de su kuyuları açılmaya başlandı
Son 91 yılın en kurak senesini yaşayan Edirne'de içme suyunu sağlayan barajlardaki kuraklık nedeniyle su kuyuları açılmaya başlandı.
Son 91 yılın en kurak senesini geçiren Edirne'de, kente içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranının yüzde 2'ye düşmesiyle içme suyu, Süloğlu Barajı'ndan alınmaya başlandı.
Ancak buradaki barajın da kuraklıkla doluluk oranı yüzde 23'e düşünce kente içme suyunu sağlayan Edirne Belediyesi, yer altı sularına yöneldi. Belediye ekipleri, 12 kuyudan kentin yüzde 30 içme suyunu şebekeye basmaya başladı.
Kuraklıkla birlikte alternatif olarak açılan kuyularda suyun 15 metreden 95 metreye düşmesiyle Edirne Belediyesi ekipleri, Paşaçayırı mevkisinde 3 kuyu daha açma kararı aldı. Açılan kuyularla birlikte kentin yüzde 50 içme suyunun sağlanması hedefleniyor.
'5-6 AYLIK SUYUMUZ VAR, LÜTFEN TASARUFLU KULLANALIM'
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, kentin içme suyunu sağlayan Süloğlu Barajı'nda 5-6 aylık su kaldığını, açılacak kuyularla içme suyunun yüz 50'sini yer altı sularıyla karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Gürkan, "Su yaşamsal bir şey ve bunu başka bir şeyle ikame etme şansımız yok. Edirne’nin 2 barajdan ve içme suyu kuyularından suyunu temin ediyorduk. Şu anda yaklaşık 5-6 aylık suyumuz var, Süloğlu ve Kayalı barajlarında. Burada da 12 kuyu açmıştık. Buna ek olarak 3 kuyu daha açıyoruz. Toplamda 15’e çıkacak. İçme suyu kuyularımızdan suyumuzun yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabiliyorduk.