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  3. 24 Aralık 2020 13:00

Barakaya kumar baskını!

Ordu'da barakada kumar oynarken yakalanan 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL para cezası uygulandı. Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından kumar baskınında yakalananlara tepkisini 'Ne diyeyim ki' diyerek paylaştı.

Barakaya kumar baskını!

Ordu'da Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karapınar Mahallesi 1209 numaralı sokakta bulunan bir barakada kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

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Barakaya kumar baskını!

Baraka çevresini kuşatan ekipler, dışarı çıkardığı kişileri ters kelepçeledi, üzerlerinde ve araçlarında arama gerçekleştirdi. 

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Barakaya kumar baskını!

16 kişi daha sonra polis araçlarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

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Barakaya kumar baskını!

Gözaltına alınan kişilere hakkında Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplamda 50 bin 400 TL para cezası uygulandı. 

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