Barbaros Hayrettin Paşa Camisi 2,5 yıl sonra ibadete açılacak

Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan ana arterde büyük bir caminin bulunmadığını belirten Külünk, "Tabii ki camilerimiz ve mescitlerimiz var fakat ağırlıklı olarak cuma günleri, insanlarımızın cuma namazını kılabilecekleri büyük bir cami ihtiyacı burada her zaman duyulmuş. Bunu inşa etmek derneğimize nasip oldu ve yapmaya başladık." dedi. Şu anda caminin altında 50 bin metrekarelik bir betonarme yapıyı inşa etmeye devam ettiklerini aktaran Külünk, sözlerine şöyle devam etti: