Barbaros Hayrettin Paşa Camisi 2,5 yıl sonra ibadete açılacak
Levent'te 18 bin 500 metrekarelik arazide cami inşaatının devam ettiğini belirten Ergin Külünk, şu anda 12 bin 500 metrekarelik bir alanda eksi dördüncü katta çalışmaların sürdüğünü aktardı. Külünk, Büyükdere Caddesi'nin İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olduğunu ve burada bir ihtiyaç projesiyle halkın karşısında olduklarını söyledi.
Levent'te 18 bin 500 metrekarelik arazide cami inşaatının devam ettiğini belirten Ergin Külünk, şu anda 12 bin 500 metrekarelik bir alanda eksi dördüncü katta çalışmaların sürdüğünü aktardı. Külünk, Büyükdere Caddesi'nin İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olduğunu ve burada bir ihtiyaç projesiyle halkın karşısında olduklarını söyledi.
Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan ana arterde büyük bir caminin bulunmadığını belirten Külünk, "Tabii ki camilerimiz ve mescitlerimiz var fakat ağırlıklı olarak cuma günleri, insanlarımızın cuma namazını kılabilecekleri büyük bir cami ihtiyacı burada her zaman duyulmuş. Bunu inşa etmek derneğimize nasip oldu ve yapmaya başladık." dedi. Şu anda caminin altında 50 bin metrekarelik bir betonarme yapıyı inşa etmeye devam ettiklerini aktaran Külünk, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu yapı ağırlık olarak otopark, butik kültürel etkinliklerin yapılabileceği bazı mekanları içermekte. Onun üstünde de yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda cami inşaatımız yükselecek. Şu anda bunun projesi tamam. Fikir, detay ve uygulama projeleri ile uğraşıyoruz. Camimizin etrafında da 12 bin metrekarelik de yeşil alan ve parklar olacak. Çünkü biz burasını tasarlarken, buranın bir cuma cami olacağını düşünüyoruz. Bu ihtiyacı karşılayacağını ümit ediyoruz.