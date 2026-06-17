''Barbie Kaymakam'' Tuğçe Orhan, Resmi Gazete kararıyla Burdur Vali Yardımcılığına terfi etti
Türkiye'nin güzelliğiyle dikkat çeken ve özellikle sosyal medyada "Barbie Kaymakam" olarak adlandırdığı Samsun'un Ladik ilçesindeki başarılı göreviyle ve yenilikçi tarzıyla halkın sevgisini kazanan 30 yaşındaki Kaymakam Tuğçe Orhan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde mülki idare amirlerini kapsayan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni atama kararları kapsamında dikkat çeken bir terfi gerçekleşti.
Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yapan ve kısa sürede vatandaşlarla kurduğu sıcak diyalogla tanınan 30 yaşındaki Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.
Geçtiğimiz yılın ekim ayında Ladik ilçesine kaymakam vekili olarak atanan ve gösterdiği performansın ardından şubat ayındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevine asaleten devam eden Orhan, bölgede yenilikçi bir mülki amir profili çizdi.
Klasik bürokrat görünümünün dışındaki modern tarzıyla internet platformlarında "Barbie Kaymakam" lakabıyla anılan Tuğçe Orhan, bu popüler ilgiyi sahada gösterdiği mesleki başarılarla perçinledi.