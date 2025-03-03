Barınma krizinde yeni perde: Fahiş fiyattan sonra fahiş site aidatları

Site sakini B.İ. ise, "Bizim aidatlarımıza yaklaşık yüzde 70 oranında bir zam yapıldı. Bu orana itiraz etmek için toplandık. 1312 daire var sitemizde, 700 kişi imza toplayıp yönetime sunduk, itiraz etmek için revize etmek için. Çünkü böyle bir oranı ne biz ne de emekli olanlar almadık. Enflasyonun çok üzerinde bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Yönetime revize edilmesi için sunduk, bize hiçbir gerekçe sunulmadan ret cevabı geldi. Ayrıca aidatlar dışında demirbaş ve ortak alan ücreti de ödüyoruz. Bizim talebimiz yönetimden bu zam oranının revize edilmesi" diye konuştu.