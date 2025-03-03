Barınma krizinde yeni perde: Fahiş fiyattan sonra fahiş site aidatları
Türkiye'de ev sahipleriyle kiracıları arasında cinayete varan tartışmalara neden olan fahiş kira tartışmalarına şimdi bir de yüzde 100 oranında zamlanan site aidatlarının yarattığı kriz eklendi. İstanbul'da yüzde 100'e varan aidat zamları sonrasında onlarca ev sahibi eylem yaptı, bazı site sakinleri arasında gergin anlar yaşandı...
İstanbul'un Tuzla ve Silivri ilçelerinde bulunan sitelerde aidatlara yapılan yüzde 100'e varan zamlar, site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Tuzla'daki sitede zamlara tepki gösterenler, basın mensupları ile siteye girmek isteyince durum polise bildirilerek girişlere izin verilmedi. Silivri'de ise yüzde 90 oranında yapılan zamları protesto eden site sakinleri, diğer site sakinleri ile tartıştı.
Tuzla Aydıntepe'de 1312 dairenin bulunduğu sitede yönetim aidatlara yüzde 70 oranında zam yaptı. Site sakinleri duruma teki göstermek için site girişinde toplandı. Basın mensuplarıyla içeri girmek isteyen site sakinleri, güvenlik tarafından durduruldu. Basın mensupları içeri alınmadı ve polis ekipleri çağrıldı.
Site sakinlerinden S.T., "Bizim hiç sözümüz geçmiyor. Bir ay içinde sadece topladıkları aidat 6 milyon lira, ödeyecekleri maaş 2 milyon lira. 4 milyon nereye gitti, kimse hesabını vermiyor. 700 kişi imza topladık, yönetimi çağırıyoruz hesaplara bakalım diye ama yönetim bizi ciddiye almıyor. Bizi insan yerine koymuyorlar. 10 yıldır tepemize bindiler, inmek bilmiyorlar. Kanun bunları koruyormuş, biz savcıları davet etmek istiyoruz. Burada büyük rant var. Bu sitede yaşayanların çoğu okumuş kültürlü insanlar. Çoğu iş veren insanlar. Her şeyin farkındalar aslında ama göz yumulacak bir şey değil" şeklinde konuştu.
Site sakini B.İ. ise, "Bizim aidatlarımıza yaklaşık yüzde 70 oranında bir zam yapıldı. Bu orana itiraz etmek için toplandık. 1312 daire var sitemizde, 700 kişi imza toplayıp yönetime sunduk, itiraz etmek için revize etmek için. Çünkü böyle bir oranı ne biz ne de emekli olanlar almadık. Enflasyonun çok üzerinde bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Yönetime revize edilmesi için sunduk, bize hiçbir gerekçe sunulmadan ret cevabı geldi. Ayrıca aidatlar dışında demirbaş ve ortak alan ücreti de ödüyoruz. Bizim talebimiz yönetimden bu zam oranının revize edilmesi" diye konuştu.