Barınma krizinin büyüdüğü İstanbul'da en çok kira kazandıran konut tipi ve ilçeler belli oldu
Türkiye'de yatırım ve kira geliri elde edebilmek için konut alımları devam ederken barınma krizinin en çok yaşandığı megakentte kira getirisinde en yüksek kazancı sağlayan konut tipi ve ilçeler belli oldu.
Türkiye'de konut fiyatları her geçen gün daha da artarken ev sahibi olmayan vatandaşlar barınma krizini yaşıyor, yatırım için ev sahibi olanlar ise kira gelirlerini her gün daha da arttırıyor. Peki kira gelirinde en yüksek kazancı hangi tip evler sağlıyor ? İşte dikkat çeken araştırmanın sonuçları.
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından hazırlanan gayrimenkul sektörüne yönelik araştırmada İstanbul'un kiralık konut röntgeni çekildi. Buna göre İstanbul'da brüt kira geliri Aralık 2025 verilerine göre; 3+1 konutlarda %6,41, 2+1 konutlarda %7,34 ve 1+1 konutlarda %7,74 olarak gerçekleşti.
Endeksa tarafından ölçülen bu veriler, yatırım amaçlı alınabilecek konutlarda 1+1 dairelerin daha fazla getiri sunduğunu ortaya koydu.
İstanbul’da 1+1 dairelerin ortalama kirası Aralık 2025 itibarıyla 28 bin 812 TL olarak gerçekleşti. Mega kentte 1+1’lerin kiralarında son 1 yıllık dönemde ortalama artış ise %30,32 olurken 1+1 daire fiyatı, Aralık 2025 verilerine göre ortalama 4 milyon 598 bin 510 TL’ye ulaştı. Bu verilere göre İstanbul’da ortalama bir 1+1 daire 13 yılda geri dönüş sağlıyor.