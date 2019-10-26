Barış Pınarı Harekatı anketinde dikkat çeken sonuç

Türkiye’nin kendi toprak bütünlüğünü sağlamak için Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştirdiğini düşünlerin oranı operasyon öncesi 16,3 iken operasyonun ardından bu oran 13,3 olarak belirlendi. Aatılımcıların yüzde 93,7’si ABD’nin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği YPG’ye vermiş olduğu ağır silahları alıp, imha edeceğine inanmadığını belirtti. İnanların oranı ise yüzde 6,3’te kaldı.

