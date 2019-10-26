Barış Pınarı Harekatı anketinde dikkat çeken sonuç
Türklerin yüzde 79,6’sı Barış Pınarı Harekatı’nda hiçbir ülkeye güvenmiyor. En fazla güvenilen ülke ise yüzde 9,7 ile Rusya olurken onu yüzde 1,8 ile ABD, yüzde 1,6’yla da İran izledi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD’nin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği YPG’ye verdiği silahları geri alacağına inanmayanların oranı da yüzde 93,7 oldu.
Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkının Barış Pınarı Harekatı’na bakış açısını araştırdı.
Türkiye’nin 81 ilinde 7 bin 599 kişi ile yapılan çalışmada, Türkiye ile Amerika arasında yapılan mutabakatın öncesinde ve sonrasında vatandaşların görüşlerinde meydana gelen değişimler ortaya konuldu.
Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yapılan araştırmada Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için operasyonun gerekli olduğunun düşünenlerin oranı yüzde 42,6’yken, operasyon sonrası bu görüşe katılanlar yüzde 45’e çıktı.Harekat öncesinde operasyonu ‘Suriye üzerinde hak elde etmek’ olarak görenlerin oranı yüzde 13,9’ken operasyon sonrası bu rakam yüzde 12,7’ye geriledi.
Türkiye’nin kendi toprak bütünlüğünü sağlamak için Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştirdiğini düşünlerin oranı operasyon öncesi 16,3 iken operasyonun ardından bu oran 13,3 olarak belirlendi. Aatılımcıların yüzde 93,7’si ABD’nin Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği YPG’ye vermiş olduğu ağır silahları alıp, imha edeceğine inanmadığını belirtti. İnanların oranı ise yüzde 6,3’te kaldı.