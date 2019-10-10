Barış Pınarı Harekatı'ndan fotoğraflar

TSK, Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine dün saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı.