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  3. 10 Ekim 2019 12:40

Barış Pınarı Harekatı'ndan fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndan fotoğraflar

TSK, Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine dün saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı.

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Barış Pınarı Harekatı'ndan fotoğraflar

Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

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Barış Pınarı Harekatı'ndan fotoğraflar

Terör hedeflerine yönelik atışların ardından dün saat 22.00 sıralarında zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.

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Barış Pınarı Harekatı'ndan fotoğraflar

Gece boyu terör hedefleri, uçaklar ve kara destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürdü. Uçakların 30 kilometre derinliğindeki alanları vurduğu sırada zırhlı birlikler de Tel Abyad ile Rasulayn etrafındaki bölgelerde adım adım ilerlemeye başladı. TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının ilerleyişi sırasında, bazı noktalarda çıkan sıcak çatışmalarda teröristler etkisiz hale getirildi.

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