Barış Pınarı Harekatı'nı manipülasyonda sınır tanımadılar
Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine başlattığı Barış Pınarı Harekatı, sosyal medyada terör yandaşları tarafından manipüle ediliyor.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor.
Fas'ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinde 1975 yılında yüz binlerce Faslının katıldığı "Yeşil Yürüyüş" sırasında çekilmiş sembolik fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.
Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.