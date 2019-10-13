Barış Pınarı Harekatı'nı manipülasyonda sınır tanımadılar

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.



