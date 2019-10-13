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  3. 13 Ekim 2019 11:35

Barış Pınarı Harekatı'nı manipülasyonda sınır tanımadılar

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine başlattığı Barış Pınarı Harekatı, sosyal medyada terör yandaşları tarafından manipüle ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nı manipülasyonda sınır tanımadılar

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nı manipülasyonda sınır tanımadılar

Fas'ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinde 1975 yılında yüz binlerce Faslının katıldığı "Yeşil Yürüyüş" sırasında çekilmiş sembolik fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.

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Barış Pınarı Harekatı'nı manipülasyonda sınır tanımadılar

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.

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Barış Pınarı Harekatı'nı manipülasyonda sınır tanımadılar

Bununla birlikte, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'e müdahalesi sırasında yaralanmış bir kız çocuğunun yer aldığı Kasım 2018 tarihli fotoğraf karesini kullanan örgüt yanlısı bir kullanıcı, dezenformasyon yapma girişiminde bulundu.

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