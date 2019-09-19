Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü
Ankara'da bariyerlere çarpan kamyonetin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan Fatih Daşkıran ile aynı araçta bulunan Mustafa Anıl Özata çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonetten güçlükle çıkartıldı.
Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giren Fatih Daşkıran'ın kullandığı 06 BKT 791 plakalı kamyonet Fatih Köprüsü'nün Turgut Özal Bulvarı Samsun yolu dönüşünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan Fatih Daşkıran ile aynı araçta bulunan Mustafa Anıl Özata çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonetten güçlükle çıkartıldı.