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  3. 19 Eylül 2019 11:15

Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü

Ankara'da bariyerlere çarpan kamyonetin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan Fatih Daşkıran ile aynı araçta bulunan Mustafa Anıl Özata çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonetten güçlükle çıkartıldı.

Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü

Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giren Fatih Daşkıran'ın kullandığı 06 BKT 791 plakalı kamyonet Fatih Köprüsü'nün Turgut Özal Bulvarı Samsun yolu dönüşünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü

Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyonet köprünün alt geçidine düştü.

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Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü

Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan Fatih Daşkıran ile aynı araçta bulunan Mustafa Anıl Özata çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonetten güçlükle çıkartıldı.

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Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü

Daşkıran ve Özata daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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