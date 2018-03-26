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  3. 26 Mart 2018 17:16

Bariyerlere saplanmıştı... Sağ çıktı !

Sakarya'da meydana gelen kazada otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı.

Bariyerlere saplanmıştı... Sağ çıktı !

Sakarya'da meydana gelen kazada otomobil bariyerlere saplandı, kazada adeta bir mucize yaşandı.

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Bariyerlere saplanmıştı... Sağ çıktı !

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil adeta bariyerlere saplandı. Sürücü, ön kısmı hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

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Bariyerlere saplanmıştı... Sağ çıktı !

Edinilen bilgilere göre, D-140 karayolunda Akyazı'dan Kuzuluk istikametine giden Adem Ç. idaresindeki 41 FN 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta bariyerlere saplanan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

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Bariyerlere saplanmıştı... Sağ çıktı !

zada sürücü Adem Ç. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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