Bartın Irmağı'nda skandal manzara!
Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'ndaki kirlilik tepki çekti. Suyun akışkanlığının olmadığı Yalı iskelesinin altındaki ırmak boyunca pet, cam şişeler, evsel atıklar kötü görüntü oluşturuyor.
Bartın'da kent merkezinden 15 kilometre boyunca akarak, Karadeniz’e ulaşan Bartın Irmağı'ndaki kirlilik dikkat çekiyor.
Uzun süredir yağış olmaması ve suyun akış hızının azalmasıyla ırmak kenarına insanlar tarafından atılan plastik ve diğer atıklar su yüzeyinde yoğun kirliliğe neden oldu.
PET, CAM ŞİŞELER, EVSEL ATIKLAR...
Suyun akışkanlığının olmadığı Yalı iskelesinin altındaki ırmak boyunca pet, cam şişeler, evsel atıklar kötü görüntü oluşturuyor.