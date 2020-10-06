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  3. 06 Ekim 2020 13:20

Bartın Irmağı'nda skandal manzara!

Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'ndaki kirlilik tepki çekti. Suyun akışkanlığının olmadığı Yalı iskelesinin altındaki ırmak boyunca pet, cam şişeler, evsel atıklar kötü görüntü oluşturuyor.

Bartın Irmağı'nda skandal manzara!

Bartın'da kent merkezinden 15 kilometre boyunca akarak, Karadeniz’e ulaşan Bartın Irmağı'ndaki kirlilik dikkat çekiyor.

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Bartın Irmağı'nda skandal manzara!

Uzun süredir yağış olmaması ve suyun akış hızının azalmasıyla ırmak kenarına insanlar tarafından atılan plastik ve diğer atıklar su yüzeyinde yoğun kirliliğe neden oldu.

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Bartın Irmağı'nda skandal manzara!

PET, CAM ŞİŞELER, EVSEL ATIKLAR...
Suyun akışkanlığının olmadığı Yalı iskelesinin altındaki ırmak boyunca pet, cam şişeler, evsel atıklar kötü görüntü oluşturuyor.

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Bartın Irmağı'nda skandal manzara!

Irmakta yapılan gezi teknelerinin bulunduğu alana toplanan çöpler nedeniyle tekne turuna katılan turistler büyük şaşkınlık yaşadı.

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