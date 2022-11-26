Bartın'da ırmak suyu yükseldi; yol çöktü
Bartın'ın Kozcağız beldesinde ırmak suyunun yükselmesiyle servis yolu çöktü.
Dün sabah saatlerinden itibaren 64 kilogram yağışın düştüğü Bartın’da Kozcağız Irmağı'nın debisi, 3 metre yükseldi.
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Kentte 27 Haziran’da selde yıkılan ‘Kozcağız-1’ köprüsünün yerine, 300 metre aşağısına yapılan 200 metre uzunluğundaki servis yolu ise dün gece ırmak suyundaki yükselmeyle çöktü.
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Karayolları ekipleri, şeritler çekerek, yolu araç ve yaya trafiğe kapattı.
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Bartın Kozcağız-Çaycuma Perşembe beldelerine ulaşımı sağlayan servis yolunun trafiğe kapanmasının ardından sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.
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