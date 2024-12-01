Bartın'da katliam gibi kaza: Otomobil 5 kişiye mezar oldu

Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkum tatil beldesinden Bartın'a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.