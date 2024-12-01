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Bartın'da katliam gibi kaza: Otomobil 5 kişiye mezar oldu

Bartın'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Bartın'da katliam gibi kaza: Otomobil 5 kişiye mezar oldu - Resim: 1

Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkum tatil beldesinden Bartın'a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. 

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Bartın'da katliam gibi kaza: Otomobil 5 kişiye mezar oldu - Resim: 2

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Bartın'da katliam gibi kaza: Otomobil 5 kişiye mezar oldu - Resim: 3

Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 5 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. 

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Bartın'da katliam gibi kaza: Otomobil 5 kişiye mezar oldu - Resim: 4

Cenazeler, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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