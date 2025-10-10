Bartın'da köyü heyelan vurdu; 2 ev tahliye edildi

Ev sahibi Ersin K., “Dün gece saatlerinde aşırı yağıştan sonra bir anda gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Korktuk, hemen yetkililere haber verdik. Onlar da gelip yardımcı oldular” dedi. (DHA)