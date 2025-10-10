  1. Anasayfa
  4. Bartın'da köyü heyelan vurdu; 2 ev tahliye edildi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana gelen heyelanda 2 ev etkilendi, 5 kişi tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Dün akşamdan itibaren metrekareye 33 kilogram yağışın düştüğü ilçede, Başköy köyünde yaşayan Ersin K.'ye (51) ait iki evin önünde toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri köye sevk edildi. Ekipler, risk altındaki evlerde bulunan 5 kişiyi tahliye etti. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Ev sahibi Ersin K., “Dün gece saatlerinde aşırı yağıştan sonra bir anda gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Korktuk, hemen yetkililere haber verdik. Onlar da gelip yardımcı oldular” dedi. (DHA)

