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Bartın'da kuvvetli sağanak; dereler taştı, denizin rengi değişti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Bartın'da kuvvetli sağanak; dereler taştı, denizin rengi değişti - Resim: 1

Kurucaşile ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Aydoğmuş köyündeki derenin taşması sonucu Çayaltı köyündeki Karadeniz sahil yolu inşaatındaki şantiyeye ait demir atölyesi ve kullanılmayan 1 evi su bastı.

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Bartın'da kuvvetli sağanak; dereler taştı, denizin rengi değişti - Resim: 2

Aydoğmuş köyü Dere Mahallesi'nde geçici demir köprü yıkıldı. İl Özel idare ekipleri ise yıkılan köprüde çalışmalara başladı. 

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Bartın'da kuvvetli sağanak; dereler taştı, denizin rengi değişti - Resim: 3

Dereden akan çamurlu suyla Ovatekkeönü köyünde denizin rengini değişti. 

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Bartın'da kuvvetli sağanak; dereler taştı, denizin rengi değişti - Resim: 4

Dereden gelen ağaç parçaları kumsala vurdu. Vatandaşlar ise odunları topladı. (DHA)

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