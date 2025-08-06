Bartın'da orman yangını büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA / İHA
Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarındaki Asarlık mevkisindeki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 iş makinesi yangına müdahaleye başladı.
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Bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan da çalışmaları yerinde takip etti.
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Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. (DHA)
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