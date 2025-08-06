  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bartın'da orman yangını büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı!

Bartın'da orman yangını büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA / İHA
Bartın'da orman yangını büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 1

Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarındaki Asarlık mevkisindeki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. 

1 / 7
Bartın'da orman yangını büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 2

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 iş makinesi yangına müdahaleye başladı. 

2 / 7
Bartın'da orman yangını büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 3

Bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan da çalışmaları yerinde takip etti. 

3 / 7
Bartın'da orman yangını büyüyor: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Resim: 4

Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. (DHA)

4 / 7